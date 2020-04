SHOWBIZ • 9 Abr 2020 - 07:24 AM

Aunque de cara a la galería siempre han proyectado la imagen de un matrimonio idílico, Tom Brady y Gisele Bündchen atravesaron una etapa muy complicada hace un par de años, según ha confesado ahora el famoso quarterback. Su guapísima esposa tenía la impresión de que él usaba su carrera deportiva y sus compromisos profesionales paralelos como excusa para no colaborar en casa.

"La sensación que tenía era que jugaba al fútbol durante la temporada mientras ella se quedaba en casa ocupándose de todo y, cuando se acababa la temporada, yo decía: 'De acuerdo, ahora me voy a ocupar del resto de mis negocios'. Ella estaba esperando a ver cuándo me animaría a empezar a hacer cosas en casa o a ocuparme de los niños", ha recordado Tom en una entrevista con Howard Stern para la emisora SiriusXM.

Eventualmente la modelo brasileña se cansó de dejar de lado sus propios sueños y aspiraciones para dedicarse a llevar al colegio a los tres hijos que tienen en común todos los días y a organizar su rutina doméstica. Gisele acabó por escribirle una carta a Tom, que él aún conserva a buen recaudo en un cajón, para confesarle que no estaba satisfecha con el rumbo que había tomado su vida en común.

En un principio él reaccionó poniéndose a la defensiva, pero eventualmente tuvo que aceptar que la dinámica que habían seguido durante la última década había dejado de funcionar para uno de los dos. Gisele y Tom comenzaron a acudir entonces a terapia de pareja para encontrar un equilibrio a la hora de repartirse las responsabilidades familiares y a día de hoy son más felices que nunca.

"La clave de una relación es que tiene que funcionar para las dos personas. Y más te vale trabajar duro para asegurarte de que así sea, porque de lo contrario no resultará sostenible a largo plazo. En nuestro caso, las cosas han cambiado para mejor porque he redescubierto a mi esposa como una mujer con la que me veo pasando el resto de mis días y ella se ha portado de una manera increíble, apoyándome en todo lo que he hecho", ha reconocido el deportista.