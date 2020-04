View this post on Instagram

Con un poco de humor, aqui va mi Tutorial de como usar la máscara de protección y de como No usarla. Video realizado con colaboración de Orosman de la Guarda, el diseñador de las portadas de todos mis discos que ganaron premios Grammy @orosman_and_co #TodosContraElCoronavirus #QuédateEnCasa #ProtégetePanamá #ProtégeteLatinoamérica #ProtégetePlanetaTierra #AmorYControl #NoEstásSolo