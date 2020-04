SHOWBIZ • 16 Abr 2020 - 12:45 PM

En comparación con otras estrellas del pop, Dua Lipa ha conseguido mantener su vida personal en un relativo segundo plano a pesar de que mantiene una relación profesional con un modelo profesional con un apellido famoso: Anwar Hadid.

Aunque la cantante y el hermano menor de Gigi y Bella Hadid han tratado de ser lo más discretos posibles, el período de aislamiento que están afrontando juntos en Londres, donde reside la artista, ha servido para que se animen a compartir alguna que otra foto en sus redes sociales de cómo pasan estos días encerrados en casa.

Aparte de aprovechar la oportunidad para ponerse al día con todas las series que siempre había querido ver y convencer a su chico de que pruebe sus productos de belleza favoritos, como ha mostrado en Instagram, Dua también pasa horas encerrada en la cocina, según ha confesado en su última entrevista.

"Dios mío, he visto tantas series que no me lo puedo creer... Ozark, Tiger King, The Night Of, The Outsider, Servant... ¿he mencionado ya Ozark? Y también un montón de películas", ha confesado a la revista ELLE. "Lo importante es intentar hacer cosas divertidas, descubrir nuevas recetas o probar algo nuevo que no hayas hecho antes".

La joven es consciente de que su novio ha hecho un sacrificio considerable al optar por quedarse en Reino Unido con ella y se siente una afortunada de que al menos la situación actual esté sirviendo para que se conozcan mejor.

"Claro que Anwar echa de menos a su familia y con suerte volveremos a verles muy pronto... pero al menos ahora tenemos mucho tiempo libre entre manos para pasarlo juntos y estamos tratando de aprovecharlo. Está siendo muy agradable y tratamos de mantener una actitud positiva", ha desvelado.