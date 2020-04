SHOWBIZ • 23 Abr 2020 - 08:52 AM

La actriz, modelo y diseñadora Rosanna Zanetti ha demostrado en infinidad de ocasiones que a versátil e imaginativa no le gana nadie. De hecho, hace solo unos días volvió a dejarlo muy claro cuando se armó de valor para agarrar las tijeras, por primera vez en mucho tiempo, y ejecutar un corte de pelo muy favorecedor para su esposo David Bisbal.

En esta ocasión, la polifacética celebridad ha enseñado a todos sus seguidores de Instagram cómo insuflar nueva vida a sus prendas más antiguas, estropeadas o con manchas aparentemente imposibles de eliminar: todo ello a través de una técnica asequible, relativamente fácil de realizar y que solo requiere unos cuantos minutos para ofrecer sorprendentes resultados.

Se trata, como recordarán algunos de sus campamentos veraniegos de la adolescencia, de aplicar tintes de vivos colores a esas camisetas o pantalones que uno podría haber reconvertido ya en trapos para la limpieza si no se le hubiera ocurrido una idea mejor. Cierto es que para poder lucir estampados como los que ha presentado la venezolana en su perfil, habrá que echar mano de altos niveles de habilidad, paciencia e ingenio.

"Toda la familia ha aprovechado para darle una segunda vida, de manera divertida, con la técnica de #tiedye a ropa blanca o clara que se había manchado y dábamos por perdida", ha explicado la celebridad en su espacio personal al tiempo que mostraba orgullosa los beneficios de su particular proceso de reciclaje, el cual no solo ha recibido grandes elogios por su maestría, sino también por lo apropiado de las tonalidades en estos tiempos primaverales.

"Me gustan mucho, son muy de los noventa. Están maravillosas, pero hay que tener talento para eso. Yo me quedé fuera de la repartición", le ha dirigido una seguidora que parece no terminar de confiar en el nivel de su destreza artística.