El actor Chris Hemsworth ha aprovechado su más reciente conversación con la revista People para revelar una divertida anécdota del día en que por fin cumplió su sueño de conocer personalmente a su ídolo Brad Pitt, con el que coincidió el año pasado en la premiere angelina de la película 'Érase una vez en Hollywood: la cinta de Quentin Tarantino que brindó al exmarido de Angelina Jolie su primer premio Óscar.

Tan pronto como se encontraron cara a cara, Brad trató de estrecharle la mano antes de intercambiar varias palabras de cortesía, pero lo cierto es que el protagonista de la saga 'Thor', cuyo rostro también se asocia a grandes éxitos de taquilla, se lanzó directamente a sus brazos como si de cualquier fan entusiasta se tratara y para hacer del gesto uno mucho más personal.

El también marido de Elsa Pataky llegó a pensar por un momento que el equipo de seguridad de su interlocutor se le echaría encima para evitar una hipotética agresión. Nada más lejos de la realidad, ya que tanto el artista como sus guardaespaldas reaccionaron divertidos a la espontaneidad y naturalidad exhibidas por el simpático artista.

"Fue tan maravilloso y educado como había esperado que fuera. Él optó por un apretón de manos, pero yo me lancé directamente a por el abrazo, y no le importó. Nadie de su equipo me atacó ni pasó nada por el estilo. Fue un momento maravilloso", ha explicado el extrovertido intérprete, quien acude con cuentagotas a Los Ángeles desde que, hace ya seis años, estableciera su residencia habitual en su Australia natal.

"Creo que cuando acabas saturado de tanto trabajo, ese ambiente [el de Hollywood] te lleva a perder la perspectiva de lo verdaderamente importante. Todas las conversaciones giran sobre la industria, no dejas de ver carteles de películas y referencias al trabajo", reconocía el afamado artista, padre de tres hijos con la madrileña, en unas declaraciones anteriores.