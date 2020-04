SHOWBIZ • 28 Abr 2020 - 12:47 PM

Los Jonas Brothers acaban de retomar su andadura como grupo, pero el período de aislamiento les ha ofrecido la oportunidad de explorar otras vertientes de sus carreras y el menor de los tres ha descubierto una inesperada faceta como guionista.

"Nick no puede estarse quieto", ha desvelado su hermano Joe en una entrevista con James Corden. "Está intentando conseguir un simulador de golf para su casa o viendo cómo podría construir uno él mismo, y también organiza constantemente reuniones por Zoom para presentar las historias que ha estado escribiendo. No sabe echar el freno, así que se mantiene muy ocupado".

El objetivo del joven cantante es descubrir cuántos pilotos para posibles series de televisión puede conseguir que le encarguen antes de que concluya la cuarentena.

Sus dos hermanos mayores están tomándoselo las cosas con más calma: a Kevin, por ejemplo, casi no le queda tiempo al margen de su actual ocupación como profesor temporal de sus dos hijas pequeñas.

"Creo que su mujer se la está devolviendo porque él se ha pasado el último año de gira y ahora ella le ha dicho: 'Sabes qué, ahora te toca a ti'", ha bromeado Joe, quien por su parte se está dedicando a montar Legos para decorar su nueva casa y a aprender italiano.

"Empecé a estudiar con la app Duolingo durante un tiempo y me parecía que no lo hacía nada mal y cuando estuvimos en la costa Amalfitana el año pasado fui capaz de pedir varios platos de pasta y me sentí genial, así que ahora tengo una profesora particular", ha desvelado.