Ha pasado ya un año desde que la pareja formada por David Bisbal y Rosanna Zanetti dio la bienvenida a su pequeño Matteo, el primer retoño de su idílico matrimonio y el segundo del intérprete almeriense. Para celebrar una ocasión tan especial, los dos enamorados se lanzaron rápidamente a las redes sociales para deshacerse en halagos hacia su pequeño y subrayar el sinfín de alegrías que no ha dejado de brindarles desde entonces.

Y aunque en estos momentos bastante tienen los dos enamorados con la crianza de su pequeño, sus respectivos proyectos profesionales y los retos adicionales que ha traído consigo la situación de confinamiento en la que se hallan, lo cierto es que la actriz y modelo no ha dudado en dedicar unos minutos a fantasear con un futuro, no muy lejano quizá, con varios niños más en su prole.

"Puede que llegue otro u otros... Lo que Dios quiera, el tiempo dirá", ha confesado la estrella venezolana durante el intenso cuestionario al que se ha sometido por parte de sus seguidores de Instagram, en el que también ha revelado la historia que subyace a la elección del nombre de su hijo. "Matteo significa 'regalo de Dios'. Después de pasar un gran susto y momentos de incertidumbre durante el embarazo, el significado del nombre nos gustó", ha añadido.

Asimismo, la guapa diseñadora ha insistido en que su dinámica doméstica junto al astro de la música se desarrolla en términos de absoluta igualdad, como no podría ser de otra manera en el siglo XXI y en una época en la que la emancipación de la mujer debería ser un hecho generalizado.

"No hay que verlo o plantearlo como una 'ayuda'", ha explicado ante la pregunta de un internauta que todavía parece asumir que la crianza de un niño corresponde principalmente a su madre. "Sino como responsabilidades conjuntas de ambos padres. Él fue quien le dio el primer baño y cambió su primer pañal", ha aseverado para, poco después, incidir en la idea de que un matrimonio feliz debe ser equilibrado. "En una relación sana y madura 'dominar' no debería existir ni permitirse. No es una competición para tratar de imponerse. ¡Somos un equipo!", ha sentenciado.