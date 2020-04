SHOWBIZ • 29 Abr 2020 - 10:49 AM

Las celebridades han elevado los acuerdos prenupciales a un nuevo nivel incluyendo cláusulas a cada cual más extraña, como por ejemplo la cantidad de dinero que uno de los cónyuges recibirá por año de matrimonio o hijo en caso de divorcio o penalizaciones económicas por infidelidades.

Sophie Turner y Joe Jonas no llegaron tan lejos antes de casarse por sorpresa en Las Vegas, al menos que se sepa, pero sí hubo una condición que ella le impuso antes de plantearse siquiera iniciar una relación sentimental seria.

Combined Shape Created with Sketch. "Sophie me dijo que si íbamos a casarnos... en realidad, lo que dijo fue: 'Si vas a salir conmigo, tienes que ver las películas de Harry Potter'"

En realidad, la actriz de 'Juego de tronos' tenía un motivo de peso para pedirle que se sentara frente al televisor durante las casi 20 horas que duran las ocho entregas de la franquicia acerca del niño mago, y no era puramente egoísta. En el momento en que le planteó ese requisito, sabía que lo suyo iba a ser una historia de amor para toda la vida y no quería que Joe se sintiera fuera de lugar cuando la acompañara a casa durante el período festivo.

"Para quienes no lo sepan, en Reino Unido siempre ponen las películas de Harry Potter en navidad, todas. Así que me tocó verlas y me encantaron", ha explicado él.

A cambio, Sophie ha accedido a darle una oportunidad a la saga 'El señor de los anillos' durante el actual período de aislamiento: "Hemos estado viendo todas las entregas una detrás de otra y construyendo los Legos inspirados en las películas, y ha resultado bastante divertido".