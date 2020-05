SHOWBIZ • 4 May 2020 - 09:14 AM

La cantante Camila Cabello se ha sumado a la iniciativa All-In-Challenge, que ofrece la posibilidad de vivir una experiencia inolvidable junto a estrellas del cine y de la música o conseguir una pieza de atrezo de películas y series muy conocidas a cambio de realizar una donación que irá destinada a una de las siguientes organizaciones: Meals on Wheels, No Kid Hungry, The World Central Kitchen y America's Food Fund.

Cada aportación, que puede ir desde los diez a los cien dólares, 'compra' un número determinado de fichas o entradas para el sorteo posterior.

Al igual que ya han hecho otros artistas como Madonna o Chris Evans, la estrella del pop ha intentado encontrar el reclamo más atractivo posible para atraer a un número considerable de participantes. Finalmente se ha decantado por un cameo en su próximo videoclip, que comenzará a rodarse en cuanto termine la actual crisis del coronavirus.

Camila se ha comprometido a enseñarle personalmente los pasos de la coreografía al afortunado o afortunada fan que le acompañe frente a las cámaras. El premio incluye además un pase sin restricciones al set de rodaje durante todo un día y un viaje de ida y vuelta en avión a la localización donde se grabe con una noche de hotel incluida.

El dinero recaudado a través de All In Challenge está ayudando a mantener en marcha programas de donación de comida durante la actual crisis del coronavirus. Gwyneth Paltrow ha cedido a la causa uno de los vestidos que llevo a los Óscar, Leonardo DiCaprio ha sorteado un pequeño papel en su próxima película y las hermanas Kardashian se han comprometido a cenar con una de las personas que participe en esta bonita iniciativa.