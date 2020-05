SHOWBIZ • 4 May 2020 - 06:47 PM

La supermodelo Naomi Campbell lo ha vuelto a dejar muy claro: al margen de que vaya a cumplir 50 años el próximo 22 de mayo, la británica no malgastará ni un minuto de su tiempo en pensar siquiera en el día en que tenga que retirarse profesionalmente, si es que ocurre, para empezar a llevar una existencia algo más relajada y contemplativa.

De hecho, la estrella de las pasarelas ha afirmado que adora la vida "activa" y que seguirá vinculada, de una forma u otra, a la industria de la moda durante las próximas décadas, entre otras razones porque la palabra 'retirada' le ha producido siempre una profunda irritación.

Publicidad

"Nunca me ha gustado la palabra 'retirada' y no tengo intención de volver a usarla. Imagino que algún día se hará realidad, pero yo jamás utilizaré esa palabra para describir mi situación. Soy una persona extremadamente activa, me gusta mantenerme activa y creo que siempre lo haré", ha manifestado con rotundidad en su última entrevista a la prensa de su país.

En la extensa conversación que ha mantenido con la revista del dominical The Sunday Times, la maniquí ha asegurado también que no tiene planeada una gran celebración para sacar el máximo partido a su aniversario, ya que el mero hecho de llegar viva a esa fecha le llenará de orgullo y felicidad dada su hipocondría y su terror a los gérmenes. "Francamente, si sigo aquí el 22 de mayo, en aislamiento, me sentiré bendecida. Quiero sacar el máximo partido a todo lo que nos ofrezca la vida, venga como venga la siguiente ola. No soy ninguna santa ni nada por el estilo, pero quiero disfrutar de lo que tengo tanto como pueda", ha explicado con cierto optimismo.