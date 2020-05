SHOWBIZ • 7 May 2020 - 01:52 PM

Todo apunta a que Hailey Bieber será la siguiente celebridad que se anime a lanzar al mercado su propia línea de productos de belleza, siguiendo los pasos de Kylie Jenner, Kim Kardashian o Lady Gaga.

Sin embargo, antes de zambullirse en una aventura empresarial de tal calibre -para la que ha registrado como marca el nombre Bieber Beauty-, la joven modelo quiere asegurarse de que conoce a fondo las necesidades de sus potenciales compradores: los jóvenes que la siguen a su marido y a ella en Instagram.

Publicidad

Por suerte, el famoso cantante -que lleva un par de años lidiando con problemas de acné debido a la enfermedad de Lyme que padece- se ha prestado a convertirse en su conejillo de indias particular durante el período de aislamiento.

"Ha estado toqueteándome la cara. Me saca los granos y luego me pone sérums y mascarillas faciales", ha desvelado Justin en la serie 'The Biebers on Watch' que graba para Facebook Watch.

Hailey recuerda perfectamente el cutis luminoso que Justin tenía cuando se conocieron siendo unos críos y que siguió manteniendo durante la adolescencia, y está convencida de que, con su ayuda, será capaz de recuperarlo.

"Me encanta todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel, y como estamos teniendo mucho tiempo libre durante la cuarentena, le he prometido que cuando todo esto termine saldrá a la calle con la cara resplandeciente", ha añadido ella.