El matrimonio formado por Iker Casillas y Sara Carbonero no ha dudado en rendir un sentido homenaje a la ciudad en la que fijaron su hogar hace ya casi cinco años, Oporto, y en la que han venido criando a sus dos retoños, Martín y Lucas, durante la mayor parte de sus vidas.

Aprovechando el progresivo y comedido regreso a la normalidad de la segunda urbe lusa y del resto de Portugal, los dos enamorados han querido ofrecer a sus seguidores sendas imágenes que reflejan a la perfección la belleza y la magia de sus rincones más especiales, ahora prácticamente vacíos a causa del coronavirus.

"Bom Dia. Ciudad invicta", ha escrito la periodista toledana junto a una instantánea que la retrata paseando junto a los impresionantes azulejos de la Capela das Almas, mientras que el exportero del Real Madrid ha optado por exhibir una de las sinuosas calles de su casco urbano. "Bella ciudad", le ha dedicado.

La pareja también ha tenido tiempo estos días para valorar más que nunca aquellos regalos y demás alegrías que les ha brindado tradicionalmente la vida, especialmente significativos todos ellos habida cuenta de las restricciones generales que ha impuesto la pandemia y, en su caso particular, los problemas de salud que ambos atravesaron hace exactamente un año.

Afortunadamente, la estrella televisiva completó a finales de 2019 su tratamiento preventivo para evitar mayores problemas ligados al tumor que, en mayo de ese año, le fue detectado en el útero y extirpado en consecuencia. Por otro lado, el futbolista sigue dando importantes pasos en su recuperación después de sufrir, poco antes de que se diera a conocer el diagnóstico de su esposa, un infarto de miocardio mientras entrenaba junto a sus compañeros del Oporto.

"Y así, sin darme cuenta, un año. No soy de los que mira el camino recorrido. No suelo alardear de las cosas que han salido bien pero en esta ocasión me siento contento por haber superado un gran obstáculo en mi vida. Ha sido, sinceramente, emocionante. Ha tenido terror, drama y ciertas dosis de ciencia ficción. ¡Y por supuesto, humor!", recordaba el madrileño a principios de mayo en su cuenta de Instagram.