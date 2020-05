SHOWBIZ • 13 May 2020 - 11:03 AM

El cantante Liam Payne, exintegrante de One Direction y padre del pequeño Bear (3) junto a su expareja Cheryl Tweedy, ha reconocido en su última entrevista que no le hace precisamente ilusión tener que hablar regularmente con la prensa, a pesar de la necesidad de promocionar sus últimos proyectos profesionales, dada su tendencia a improvisar demasiado en las conversaciones y, en sus propias palabras, a soltar "estupideces" por culpa de los nervios.

El artista británico sigue acusando de alguna forma la "presión" derivada de sus inicios en la ya extinta banda juvenil, como ha admitido a la edición británica de la revista Esquire, a la hora de lidiar con los medios de comunicación, y en ocasiones no puede evitar revelar ciertas cosas que, en su opinión, debería haberse guardado para él.

"Cada vez que aparezco en un programa de televisión, tengo la impresión instantánea de que voy a decir estupideces, y por lo general esas ideas se cumplen. Es que no lo puedo evitar, me pongo nervioso cada vez que me apuntan las cámaras. Puede sonar raro después de tantos años, pero me puede la presión", ha explicado en su sincera conversación.

El artista de 26 años también ha confesado, casi dos años más tarde, la razón que se esconde tras su decisión de lucir una cabeza totalmente rapada en el videoclip de su exitoso tema 'For You', un dueto que compartió con su buena amiga Rita Ora para la banda sonora de la película 'Cincuenta sombras liberadas'. En consonancia con el título del filme, el vocalista no dudó en exteriorizar un brote "rebeldía" con su radical cambio de look.

"Me acuerdo de que tuve una bronca monumental con mi mánager porque quería teñirme el pelo de rubio y a nadie le pareció buena idea. Así que justo antes de empezar a grabar el videoclip, me rapé la cabeza como gesto de rebeldía y acabé enfadando a todo el mundo. ¡Lo siento mucho, equipo!", ha bromeado el también embajador de la firma Hugo Boss, cuya última campaña publicitaria le muestra descamisado, en pantalones cortos y, por supuesto, presumiendo de cincelado torso.