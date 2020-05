SHOWBIZ • 15 May 2020 - 12:08 PM

El escrutinio, justificado o no, al que se ha sometido el aspecto físico de Adele durante los últimos meses, tras salir a la luz una serie de fotografías suyas en las que se la veía mucho más delgada, ha conseguido que muchas personas se den cuenta de que les recuerda a la actriz Sarah Paulson.

Las comparaciones entre las dos artistas han conseguido que la intérprete de 'American Horror Story' se volviera trending topic en varias ocasiones y el debate sobre su aparente parecido con Adele ha acabado por llegar a sus oídos.

"Lo que me gustaría de verdad es que compararan mi talento con el suyo, para equipararlos. Aunque honestamente... no sería verdad, porque nadie está a su altura. Lo cual resulta muy molesto", ha bromeado Sarah durante una entrevista a EW Live para dejar claro que se siente muy halagada de que alguien use su nombre en la misma frase que el de Adele.

"Me conformo con que digan que nos parecemos. ¡Es guapísima!", ha concluido.

Hace unas semanas la cantante publicó una imagen para celebrar su 32 cumpleaños, en la que posaba enfundada en un minivestido y luciendo un intenso moreno. Se trataba de la primera instantánea actual que compartía en sus redes sociales desde que otras, realizadas por los paparazzi durante sus vacaciones en la isla de Anguila a principios de año, causaran un gran revuelo por el evidente cambio que se había producido en la figura de la artista.