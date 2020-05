View this post on Instagram

Buenos días ☀️ ¿Tenéis por casa un retal de tela elástica? Con una pieza no muy grande nos podemos hacer un vestido sencillo y cómodo en muy poco tiempo. ¿Os animáis? Para hacer el que os muestro en el vídeo, he utilizado una pieza de 100cm x 85cm. Que tengáis buen día 😘 🎵Belinda Carlisle “Leave a light on”, Alannah Myles “Black velvet”