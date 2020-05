SHOWBIZ • 27 May 2020 - 07:25 AM

Puede que ella ya haya repetido en varias ocasiones que no tiene intención alguna de darle una segunda oportunidad a su frustrado romance con el jugador de baloncesto Tristan Thompson, padre de su pequeña True y el hombre que, francamente, dinamitó su relación a base de numerosas infidelidades perpetradas con regularidad, pero lo cierto es que Khloé Kardashian también ha admitido que sus meses de confinamiento doméstico con el astro de la NBA están siendo, en términos generales, muy satisfactorios.

Ahora, fuentes de su entorno han revelado al portal de noticias 'Entertainment Tonight' que los antaño enamorados "disfrutan" especialmente de esas dinámicas de corresponsabilidad paternal que vuelven a dominar su día a día, ya que les recuerdan tiempos mejores y les han ayudado a "reconectar" emocionalmente tras algo más de un año de guerra fría.

Publicidad

"Khloé y Tristan llevan ya un tiempo juntos y aislados del exterior, y la verdad es que están disfrutando mucho de su tiempo con True. Este período les está sirviendo también para reconectar a nivel personal, sin influencias externas que les pongan obstáculos", ha explicado un informante sobre el impacto que tales factores, ya sean familiares o ligados al escrutinio mediático, tuvieron en su extinto vínculo sentimental.

Eso sí, este nuevo y apacible capítulo de su trayectoria compartida no implicará, por el momento, que Khloé vaya a animarse a tener un segundo retoño en el futuro próximo, al menos con Tristan de nuevo como progenitor. No obstante, ella misma confesaba semanas atrás que, si necesitara un donante para un hipotético proceso de fecundación in vitro, desde luego que no descartaría de plano a su exnovio para semejante labor.

"Llevo cinco días inyectándome hormonas y por ahora todo va bien. No sé por qué, pero no me están sentando nada mal. Y sí que tengo un donante de semen. Sí, básicamente Tristan", reconocía tiempo atrás en su programa de telerrealidad.