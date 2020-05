SHOWBIZ • 28 May 2020 - 12:21 PM

Por si no tuviera suficiente con la reciente fundación de su propio club de fútbol en Miami, con sus innumerables patrocinios comerciales y otros negocios paralelos en el sector de la moda, el exfutbolista David Beckham se estaría preparando ahora para estrenar, en un futuro no muy lejano, un nuevo rango de servicios de lujo bajo la marca DB -sus iniciales- que implicaría la apertura de diversos hoteles y restaurantes en algunas de las ciudades más importantes del mundo.

Según el diario The Sun, el marido de la diseñadora Victoria Beckham llevaría años desarrollando tales planes sin prisa pero sin pausa, al margen de la ralentización de la actividad general que ha provocado la actual crisis del coronavirus, aunque no tendría intención de hacerlos públicos hasta que no haya garantizado por completo la viabilidad del proyecto y solventado otros asuntos más urgentes.

Publicidad

"David es un empresario muy sesudo y ha sido muy inteligente al crear una marca ligada a su apellido que también integra los negocios de Victoria. Sus últimos movimientos apuntan a la necesidad de consolidar sus fuentes de ingresos para el futuro. Ahora está muy centrado en su equipo de fútbol [Inter Miami], pero le encantaría tener sus propios hoteles y restaurantes", ha revelado una fuente al citado periódico.

"Evidentemente David no tiene necesidad de precipitarse en este aspecto, y por tanto esperará todo lo que tenga que esperar hasta que se tranquilice la situación en la industria de la hostelería de lujo. Las aguas han de volver a la calma antes de que pueda darse un chapuzón", ha añadido este informante de su entorno más cercano.

Mientras tanto, David seguirá ejerciendo como orgulloso embajador del nuevo hotel de la firma 'The Londoner', que abrirá sus puertas en la isla de Macao el próximo año, hasta que pueda embarcarse de lleno en su propio negocio hotelero. Asimismo, el que fuera astro del Real Madrid o el Manchester United se implicará activamente en la gran reapertura de los locales de su buen amigo Gordon Ramsay, afamado chef televisivo.