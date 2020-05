SHOWBIZ • 28 May 2020 - 07:33 AM

Muchas relaciones de pareja no han sobrevivido al reto de pasar 24 horas al día bajo un mismo techo durante la actual crisis del coronavirus, pero la de Robbie Williams y Ayda Field sigue yendo viento en popa. Los dos creen firmemente en eso de que es mejor prevenir que tener que curar, así que en los inicios del confinamiento establecieron una serie de normas para asegurar una convivencia pacífica, que incluyen abrazar el celibato temporalmente.

"La verdad es que nos está yendo muy bien. Creo que vamos a acabar viendo un pico en el número de nacimientos y de divorcios durante el confinamiento. O vas a estar todo el día practicando sexo con tu pareja o vas a acabar odiándola", ha opinado Ayda en el podcast que ha creado junto a su famoso marido, 'At Home With The Williamses'.

"Me parece que nosotros hemos encontrado un equilibrio delicado pero positivo, que no implica ninguna de esas dos cosas. Es verdad que no incluye nada sexo, pero tampoco hay discusiones", ha añadido

El hecho de que el matrimonio haya conseguido que la harmonía siga reinando en su hogar mientras se ocupan de cuatro niños, con edades que van de los 7 años a los siete meses, resulta aún más impresionante si se tiene en cuenta que Ayda ha elegido precisamente estas semanas para hacer un cambio radical en su alimentación. La actriz está preparándose para la ceremonia de renovación de votos que ambos planean celebrar en cuanto resulte posible, y en su caso, eso implica varios sacrificios.

"Mi problema es que soy adicta al azúcar, a pesar de que me sienta fatal, así que decidido eliminarlo de mi dieta, junto con el alcohol y el café", ha explicado.