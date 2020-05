SHOWBIZ • 29 May 2020 - 09:01 AM

La cantante Rosalía exhibe estos días un entusiasmo más acentuado de lo habitual gracias al reciente lanzamiento de su nuevo tema 'TKN', y no solo por el notable éxito y la repercusión mediática que ya ha generado el pegadizo sencillo, sino también por los recuerdos que alberga de la maravillosa experiencia profesional de la que se deriva su última creación.

Y es que la canción, un dueto con el rapero Travis Scott, pareja de la estrella televisiva Kylie Jenner -buena amiga de la artista catalana- ha servido a la intérprete para conocer en profundidad y beneficiarse de las dinámicas de trabajo de uno de los artistas más aclamados de los últimos tiempos, con el que además tuvo la suerte de conectar a la primera tanto en el plano creativo como en el metodológico.

"Me encantó ver cómo trabaja y lo talentoso que es como músico. Es un artista increíble y creo que Travis le da también un sonido muy especial, por cómo canta y rapea en español", ha explicado la joven de 26 años en un breve documental sobre el proceso colaborativo, en el que también alaba a su compañero por la forma tan "genuina" que tiene de desenvolverse en castellano. "Suena muy genuino, tiene mucha credibilidad, como si lo hubiera hecho toda la vida", ha apostillado.

Antes de empezar a desarrollar la maqueta que Rosalía ya tenía en su haber, los dos astros de la música urbana tuvieron oportunidad de poner en común diversas propuestas en las que también llevaban meses trabajando. En el momento en que escuchó las primeras notas de 'TKN', Travis supo rápidamente que el futuro tema conjugaría perfectamente los respectivos estilos de este nuevo y flamante dúo artístico.

"Estaba en Los Ángeles, en Lost Hills. Había alquilado una casa y me monté un estudio, y allí es donde yo empecé 'TKN'. Él llegó con su 'Lambo' [Lamborghini] marrón y nos lo pasamos súper bien. Le enseñé canciones, él me enseñó canciones y 'TKN' le gustó. Y me dijo que tenía ganas de subirse a esa. Al cabo de unos meses volvimos a estar en el estudio juntos", ha relatado.