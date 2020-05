View this post on Instagram

Mi Nano... No creces tú, crecemos juntos. No aprendes tú, aprendemos juntos. No disfrutas tú, disfrutamos juntos. Porque la familia son ilusiones, proyectos y metas compartidas. Con cada tecla tocas mi alma, con cada nota sacas la mejor versión de mí mismo para ayudarte a encontrar tu camino. Ojalá siempre así. Te adoro. We grow together. We learn together. We enjoy together. Love you to pieces, son. #SergioJr #Pianistas #Concierto #Familia #RazónDeSer #RazónDeVivir