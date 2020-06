SHOWBIZ • 3 Jun 2020 - 04:58 PM

Puede que el futbolista Cristiano Ronaldo exhiba un fuerte carácter en el terreno de juego que evidentemente va ligado a su ambición y competitividad deportiva, pero lo cierto es que, en lo que respecta a su familia, el delantero portugués ha demostrado ya en infinidad ocasiones que es un hombre sensible, afectuoso y, por supuesto, todo un "enamorado" de su familia.

Eso explica que el astro del balón haya sacado a relucir su lado más enternecedor en las redes sociales junto a una nueva fotografía que, dada su naturaleza, ha logrado derretir su corazón y el de sus millones de seguidores de Instagram. En ella, las dos niñas de su casa, Eva y Alana Martina, aparecen sonrientes y fundidas en un cariñoso abrazo.

"Me enamoro cada vez que veo a estas dos. #Niñas de papá", ha presumido el deportista portugués junto a la citado instantánea, la cual roza ya los cuatro millones de 'me gusta' y ha generado un aluvión de comentarios elogiosos, entre los que destaca el que les ha dedicado Georgina Rodríguez, pareja del exmadridista y madre biológica de la mencionada Alana. "A mí me enamoráis todos los días", ha escrito.

Al margen de su regreso a los entrenamientos de la Juventus y, en solo unos días, a la competición liguera italiana, Cristiano Ronaldo sigue compaginando a la perfección sus obligaciones profesionales y sus responsabilidades como padre de familia numerosa. Sin ir más lejos, a finales de la semana pasada el luso consiguió sacar un hueco en su apretada agenda para disfrutar de un agradable paseo en bicicleta por el campo con Georgina y sus cuatro retoños.