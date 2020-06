SHOWBIZ • 3 Jun 2020 - 04:56 PM

La periodista Sara Carbonero no ha faltado a su tradición de felicitar públicamente a su pequeño Lucas, el menor de los dos hijos que tiene con su marido Iker Casillas, a través de las redes sociales y con motivo de su cuarto cumpleaños. Y al igual que ha hecho en otras ocasiones, y por supuesto también con su primogénito Martín, la reportera toledana no ha dudado en compartir una enternecedora anécdota que pone de manifiesto lo mucho que ha madurado el "terremoto" de la casa a lo largo de los últimos 24 meses.

"Hoy al despertarse me ha dicho que ya era muy mayor, porque con dos años no le gustaba el huevo frito ni los champiñones, ahora sí", ha empezado a contar Sara antes de llegar a la parte sin duda más conmovedora de la historia. "¿Qué más cosas no hacías con dos años y que ahora consigues hacer?", le preguntó a continuación. "No hablaba bien, mamá, entonces ya pensaba que te quería pero no te lo podía decir", reza la amorosa respuesta de Lucas.

Con semejante declaración de cariño filial, no resulta sorprendente que el resto del mensaje que ha compartido la periodista con la comunidad virtual haya estado lleno de elogios, buenos deseos y, sobre todo, una buena dosis de orgullo y admiración hacia su retoño, cuya actitud y energía positiva siempre han supuesto una fuente de inspiración para todos los que le rodean.

"Hoy celebramos tu vida, por muchos años más pidiendo cosquillas en la espalda y en las manos para dormirte, enamorándonos con tu risa pillina y auténtica, siendo testigos de tus carreras al sprint con las manos detrás. Por muchos años más pensando que puedes cambiar el mundo con un palo que hace las veces de varita. Y en definitiva, maravillándote ante todas esas cosas pequeñitas que en realidad son las más grandes como tú bien sabes. Por muchos más años aprendiendo de ti", le ha dedicado.