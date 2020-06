SHOWBIZ • 8 Jun 2020 - 07:32 AM

La actriz Olivia Colman, fiel a su transparencia y naturalidad, no ha dudado en hacer pública la reacción que experimentó al encontrarse cara a cara y por primera vez con uno de sus grandes ídolos de Hollywood, Brad Pitt, y en particular tras escuchar de boca del atractivo intérprete un elogioso comentario sobre el talento y buen hacer de la británica ante las cámaras.

En medio de una divertida conversación para el podcast de su buen amigo Will Greenwood, la oscarizada artista ha revelado que no pudo evitar reírse como una adolescente en pleno momento de rubor durante la brevísima conversación que mantuvo con el estadounidense en una fiesta posterior a la gala de los Óscar.

Ese espontáneo sonido fue, según cuenta la propia Olivia, la única respuesta que pudo darle antes de que este se marchara para hablar con otros asistentes. "Brad Pitt se me acercó y me dijo: 'Soy un gran admirador tuyo'. Y solté una risita tímida. Y justo después se fue sin decir nada más", ha contado la protagonista de series como 'The Crown' y 'Broadchurch'.

Hace solo unos meses, Olivia Colman reconocía abiertamente que no tenía demasiados recuerdos de su paso más glorioso por el Dolby Theater de Los Ángeles, el que la llevó a hacerse el año pasado con la estatuilla a mejor actriz protagonista por su papel en 'La favorita', debido a que había pasado demasiado tiempo en el bar del auditorio junto a otros compañeros de profesión y llenando, literalmente, su vejiga.

"En realidad no me acuerdo de mucho. Lo mejor de los Óscar es que hay un bar justo detrás del teatro, y ahí se concentra mucha gente. Tienes cientos de 'rellena butacas' para que casi todo el mundo pueda irse al bar a llenar la vejiga", explicaba entre risas durante una entrevista reciente.