MALETA DEL BEBÉ - 5 o 6 bodies - 4 pares de calcetines, patucos, manoplas - 5 o 6 trajecitos y pijamas - 5 o 6 baberos - 2 o 3 chupetes - 3 gorritos de algodón - 3 toallas - Muñequito suave - 5 o 6 gasas - 4 arrullos o toquillas - Toallitas limpiadoras - Pañales - Neceser (colonia, gel, cepillo, esponja, crema...). - Silla para el coche. MALETA DE LA MAMÁ - ropa para salir del hospital - 3 camisones - Sujetadores (pueden ser de lactancia) - Braguitas desechables - 1 bata - 1 zapatillas - 3 pares de calcetines - Compresas de algodón - Lanolina - Neceser DOCUMENTACIÓN - libro de familia - DNIs - Cartilla del embarazo - Carpeta con las ecos y analíticas - Tarjeta sanitaria. DISPOSITIVO PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL Y TEJIDO (opcional) @vidacord_ Las células madre de sangre de cordón llevan más de 25 años salvando vidas en todo el mundo y ya se han utilizado en más de 30.000 transplantes para tratar leucemias, trastornos de células plasmáticas, tumores sólidos y linfomas, entre otras enfermedades. 📖 “Embarazada ¿y ahora qué?” Ed. Grijalbo. @caroline_correia