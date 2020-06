SHOWBIZ • 16 Jun 2020 - 04:24 PM

El futbolista Gerard Piqué sigue recordando con un cariño y emoción especiales ese Mundial de Sudáfrica del año 2010 que, al menos en lo que al plano de la selección española se refiere, supuso el culmen de su carrera deportiva, además de ser el escenario donde forjó su historia de amor con la cantante Shakira, a quien le une ya una década entera de relación sentimental y, sobre todo, la paternidad de los pequeños Milan y Sasha.

"Gané el título más grande que uno puede conseguir y conocí al amor de mi vida. Salí de Sudáfrica siendo una persona diferente y viví una experiencia inolvidable", se ha sincerado el defensa del FC Barcelona, en conversación con el diario L'Esportiu, sobre el punto de inflexión que vivió, tanto a nivel profesional como personal, en el marco de tan histórica competición.

El central de 33 años, quien ya reveló en su momento que su primer acercamiento a la estrella del pop se produjo durante la grabación del videoclip de 'Waka Waka', himno mundialista y símbolo de esa mítica victoria del combinado español, ha querido señalar en su entrevista, probablemente en un guiño a esos detractores que le han recriminado tradicionalmente su supuesta falta de compromiso con la selección, que se "rompió" literalmente "la cara por España" durante todo el torneo.

"En el primer partido me abrieron la ceja, en el segundo el labio, y en dos días, en un entrenamiento, me dieron un pelotazo en la boca y me abrieron de nuevo el labio. Recuerdo a Vicente del Bosque [el entonces seleccionador] diciendo: 'Pero qué mala suerte que tiene este chico'. Pero sí: me rompí la cara por España", ha rememorado antes de lanzar, con un punto irónico, un rotundo "¡Viva el Rey!".