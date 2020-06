SHOWBIZ • 19 Jun 2020 - 11:09 AM

El cruce de demandas que han venido sucediéndose entre el FC Barcelona y el que fuera uno de sus fichajes estrella de la pasada década, el delantero brasileño Neymar, se ha saldado este viernes con una primera y contundente victoria para el club catalán tras varios meses de litigio en los tribunales españoles.

Como se desprende de la nota de prensa emitida por la propia entidad, el futbolista tendrá que devolver 6.7 millones de euros ligados a las primas que recibió en virtud de la renovación de su contrato, el cual le vinculaba con su antiguo equipo hasta el año 2021 y que fue disuelto por el propio astro del balón para facilitar su marcha al Paris Saint Germain en el verano de 2017.

Publicidad

Asimismo, la justicia ha desestimado íntegramente -aunque la sentencia es recurrible y a todas luces será recurrida- una de las exigencias principales que había presentado el abogado de Neymar: el pago por parte de su antiguo club de 43.6 millones de euros en concepto de esos 'bonuses', que fueron congelados por el FC Barcelona cuando el jugador estaba todavía indeciso sobre su futuro, y sus correspondientes intereses.

"El FC Barcelona quiere expresar su satisfacción ante la sentencia dictada hoy por el Juzgado de lo Social número 15 de Barcelona. Aunque esta resolución puede ser recurrida por la representación legal del jugador, el club continuará defendiendo con toda la firmeza necesaria sus intereses legítimos", reza el comunicado que también ha sido publicado en las redes sociales.

Por el momento, Neymar prefiere no pronunciarse públicamente sobre el varapalo que acaba de recibir de la justicia española y, en la esfera virtual, solo ha dejado patente que sigue disfrutando al máximo de su tiempo de ocio mientras espera deseoso la inminente reanudación de la Liga de Campeones. "No puedo esperar más por ti, mi amor, la Champions está de vuelta", ha escrito el ariete del PSG, cuyo verdadero 'amor' podría ser a día de hoy la modelo Natalia Barulích, ex del reguetonero Maluma, en su cuenta de Instagram.