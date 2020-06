Muere aclamado autor español Carlos Ruiz Zafón a los 55 años

View this post on Instagram

“Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió, y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él.” La Sombra del Viento El escritor Carlos Ruiz Zafón ha fallecido hoy, 19 de junio de 2020, a los 55 años, en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos, a causa de un cáncer. Seguiremos soñando con todos sus libros y con cada palabra que escribió. Te recordaremos siempre, Carlos