Puede que el actor Hugh Jackman se haya ganado a pulso una reputación de hombre carismático, sensible y adorable a lo largo de sus muchos años en la vida pública, sin olvidar su condición de astro de Hollywood y, por qué no decirlo, de 'sex symbol' por el que no dejan de suspirar mujeres y hombres en todo el mundo.

Sin embargo, y como se desprende de su última aparición en la revista Variety, entrevistado nada menos que por su buena amiga Anne Hathaway, el intérprete se ha definido a sí mismo como un tipo "aburrido" y predecible que, además, peca de tomarse las cosas demasiado "en serio" y no encontrar demasiados momentos para la "diversión".

En ese sentido, el actor que interpretara a Lobezno durante casi dos décadas ha querido elogiar abiertamente a su esposa, la también actriz Deborra-Lee Furness, por aportar a su vida diaria esas imprescindibles dosis de alegría y espontaneidad que también la hacen especial. En resumen, Hugh tiene en su media naranja a la "mejor compañera" y a la persona que de alguna forma reequilibra su existencia.

Por supuesto, su interlocutora en la entrevista no ha tardado en ofrecer su propia visión de la situación. Según Anne Hathaway, y en relación con su trabajo conjunto en la oscarizada cinta 'Los Miserables', el atractivo artista australiano es un tipo francamente "encantador" pero ocasionalmente "un poco serio". No obstante, ella jamás se atrevería a decir de él que es un hombre "aburrido".