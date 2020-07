SHOWBIZ • 1 Jul 2020 - 09:15 AM

A pesar del duro golpe anímico que recibió el pasado mes de marzo con la muerte de su padre, el aristócrata Carlos Falcó, a causa del coronavirus, la socialité Tamara Falcó ha vuelto a demostrar que mira al futuro con optimismo y con la ilusión que se desprende de los diversos proyectos profesionales y personales en los que se encuentra inmersa.

En una animada conversación con la revista ¡Hola!, la hija de Isabel Preysler, quien se proclamó recientemente ganadora de la edición para celebridades del concurso culinario 'Master Chef', se ha expresado con entusiasmo sobre su renovada pasión por la gastronomía y, en consecuencia, acerca de la "emoción" con la que afronta su fichaje por el nuevo espacio televisivo 'Cocina al punto'.

"Me sigo poniendo muy nerviosa delante de las cámaras. Pero más que nervios, lo que siento ahora es emoción", ha confesado a la publicación sobre las implicaciones de su nuevo trabajo, para el que se verá acompañada del cocinero profesional Javier Peña.

De la misma forma, la hermana de Enrique Iglesias ha querido destacar los efectos más "terapéuticos" del tiempo que dedica a los fogones: una actividad muy "satisfactoria" que le ayuda a relajarse y a desconectar momentáneamente de otras responsabilidades.

"Cocinar es una buena terapia si te gusta y la disfrutas. Es satisfactorio escoger cuidadosamente los ingredientes, elaborarlos con mimo y disfrutarlos en compañía", ha añadido sobre el componente social y afectivo que también contiene la cocina.

Por si eso no fuera suficiente, Tamara también ha aprovechado su entrevista para precisar que su condición de Marquesa de Griñón, el título nobiliario que ha heredado de su malogrado progenitor, solo se hará efectiva cuando así lo "decida" el rey de España: "No soy marquesa hasta que no lo decida el rey", ha sentenciado.