El actor Tom Hanks ha vuelto a lanzar un mensaje de servicio público sobre la necesidad de cumplir escrupulosamente con las medidas de prevención sanitaria ligadas a la crisis del coronavirus, además de para reprender directamente a todos aquellos estadounidenses que se niegan a someterse a algunas de ellas, como la de llevar mascarilla en público y respetar la distancia social.

El tono empleado por el intérprete, quien normalmente hace gala de un comportamiento simpático, atento y caballeroso, es más que comprensible habida cuenta de la difícil experiencia que vivieron tanto él como su esposa Rita Wilson durante su reciente e inolvidable estancia en Australia. Los dos intérpretes fueron contagiados con el virus y, tras superar síntomas tales como diarrea, dificultades respiratorias y fiebre, tuvieron que someterse a una cuarentena de dos semanas.

Para el astro de Hollywood, la misión que se le ha encomendado al conjunto de la sociedad no implica más que una buena dosis de "sentido común", responsabilidad colectiva y, básicamente, que cada uno "haga lo que le corresponde" en estos momentos que requieren más unidad y solidaridad que nunca para combatir la pandemia.

"Estamos hablando de cosas simples, fáciles, si hay alguien que de verdad piense que no puede hacerlas, lo único que he de decir es que me causan vergüenza e indignación. No seas idiota, ponte a ello y haz lo que te corresponde. Es como cuando conduces: no vayas muy rápido y pon los intermitentes. Dios, es sentido común", ha expresado en su última rueda de prensa y al tiempo que promocionaba su nueva película 'Greyhound'.