Este miércoles Demi Lovato se ha despertado con la triste noticia de que su abuelo Perry había fallecido tras una larga enfermedad y, aunque se siente aliviada de que no siga sufriendo, no puede evitar entristecerse al pensar que su familia no tendrá la oportunidad de darle el último adiós con un funeral tradicional en una larga temporada debido a las medidas de restricción establecidas durante la actual crisis del coronavirus.

En su lugar, la cantante ha compartido en Instagram varias imágenes de su querido abuelo de distintos momentos de su vida, para rendirle homenaje públicamente.

"Este hombre amaba a Dios de una manera feroz y era uno de los mejores predicadores que jamás he tenido el honor de ver difundiendo la palabra del Señor", ha desvelado acerca de la fe religiosa del fallecido.

Uno de los mayores arrepentimientos de la antigua estrella Disney es no haber posado para más fotografías con su abuelo cuando aún podía, pero se consuela pensando que le quedan un sinfín de buenos recuerdos para consolarse hasta el día en que se vuelvan a ver, según ha señalado.

"Descansa en paz. Te quiero", le ha asegurado como despedida.