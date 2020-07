Anitta no tiene paciencia para los prejuicios

AP - Associated Press • 8 Jul 2020 - 11:20 AM

Después de pasar por varias experiencias desagradables al comienzo de su carrera, Anitta dice que no tiene tiempo para lidiar con los prejuicios contra las mujeres.

“Ya basta, no más”, dijo la cantante brasileña el martes en una videoconferencia de prensa en la que presentó su nuevo tema con Arcángel y De La Ghetto, “Tócame”, que será lanzado el viernes.

“Nunca había pensado que las cosas que estaban pasando, las dificultades y algunas barreras que me ponían, era por el hecho de ser mujer”, dijo Anitta. “Pero después yo empecé a comparar cómo era para mis amigos hombres en la misma situación y era completamente diferente”.

Anitta contó que a veces llamaba a personas por motivos de trabajo y no le contestaban, siendo ella la jefa de sus empresas, pero que cuando le pedía a un empleado o algún socio que lo hiciera a ellos sí les tomaban la llamada.

"¿Por qué c**** cuando es un hombre tú escuchas y cuando soy yo tú no escuchas? Yo empecé a ver muchos ejemplos así, muchos, y hoy en día lo que pasa es que no tengo más paciencia de romper esto con calma”, dijo.

Pero con esa misma convicción sabe que le gustaría ser madre y hacer una pausa en su carrera cuando llegue ese momento para dedicarse de lleno a sus hijos, que para ella idealmente sería entre los 30 y los 32 años. La cantante ahora tiene 27.

“Yo quiero tener un marido”, dijo Anitta. “Esta vida de cantante es una locura. Quiero tener un hijo, no quiero perder tiempo”.

Mientras tanto, celebra su nuevo contrato internacional con Warner Music y prepara un nuevo ábum para finales de año. El disco, aún sin título, proyectará mucho sabor brasileño en una mezcla de portugués, español e inglés, adelantó, así como en una canción en la que habla de su medio hermano mayor recién reencontrado, que dijo que es su favorita.

Hace dos semanas Anitta lanzó con MC Zaac y Tyga la canción en portugués e inglés “Desce Pro Play (PA PA PA)” . En el caso de “Tócame”, producida por Andrés Torres y Ryan Tenner, trató de hacer un tema latino urbano para la pista de baile.

El video fue grabado desde la casa de Anitta usando drones para cumplir las normas de distanciamiento social, algo que no le ha costado mucho trabajo, pues dice que desde antes de la cuarentena le gustaba pasar mucho tiempo en casa. Ahora, señaló que lo que más ha disfrutado de la cuarentena es ver películas, estudiar idiomas y tener sexo con su novio actual.

“No estoy saliendo para nada porque no hay necesidad. Y cuando necesito grabar algo, grabo dentro de casa”, dijo.

Brasil es, junto con México y Estados Unidos, uno de los países de América más afectados por el COVID-19. Justo el martes el presidente Jair Bolsonaro declaró que tiene la enfermedad que ha cobrado más de 65.000 vidas.

“Es un momento muy triste, pues muchas personas están perdiendo a sus familiares. Acá en Brasil por ejemplo, por estar en cuarentena dentro de sus casas en confinamiento mucha gente ha perdido sus trabajos, falta de dinero, es un momento muy difícil”, dijo Anitta, quien considera esta crisis un llamado de alerta de la naturaleza.

“Estábamos comiendo más de lo que necesitábamos, gastando más de lo que necesitábamos y haciendo mucho más cosas de lo que necesitábamos. Necesitamos menos y el mundo necesita respirar de nuestro abuso”, dijo.