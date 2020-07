SHOWBIZ • 10 Jul 2020 - 12:30 PM

La cantante Jessica Simpson ha dedicado esta semana a echar la vista atrás y recordar algunos de los grandes hitos tanto de su vida personal como profesional antes de entrar en una nueva década este viernes al cumplir los 40.

El logro del que más orgullosa se siente hasta la fecha es la familia que ha formado junto a su marido Eric Johnson, con quien lleva casada seis años y tiene tres hijos, pero también le ha hecho mucha ilusión descubrir que aún entra en una de las prendas más viejas que tiene en su armario.

"He guardado estos vaqueros de True Religion en mi armario desde hace 14 años (no estoy exagerando). He pensado que como solo me quedan unas horas como treintañera, podría darles otra oportunidad", ha explicado en Instagram junto a un selfie en el que aparece posando frente al espejo y enfundada en los pantalones en cuestión, que cuentan con el talle bajo, el corte acampanado y los rotos característicos de la moda de principios del 2000.

Aunque pueda parecer una frivolidad, ponerse esos vaqueros ha ayudado a levantarle la moral y conseguir que encare su cumpleaños con la autoestima por las nubes: "Hola, 40. Un placer conoceros", ha añadido en la publicación.