SHOWBIZ • 14 Jul 2020 - 07:45 AM

El cantautor británico George Ezra lleva ya casi una década consagrado como uno de los artistas más exitosos y respetados de su Reino Unido natal, una condición que llegó a su punto álgido el año pasado tras recibir un sinfín de estatuillas en la gala más importante para la industria musical de su país: la ceremonia de entrega de los premios Brit.

Sin embargo, en lugar de festejar su triunfo por todo lo alto, como a buen seguro hicieron otros vencedores como el escocés Lewis Capaldi, el joven artista decidió marcharse directamente a casa para disfrutar de una velada muy relajante en solitario y, además, aderezada, con deliciosa comida para llevar.

Publicidad

El astro de la música también ha reconocido que no mantiene demasiados recuerdos de esta noche tan especial debido a sus problemas de corte obsesivo-compulsivo, los cuales le llevaron unas semanas antes a acudir a terapia para dotarse de nuevas herramientas con los que mantenerlos a raya.

"La verdad es que no me acuerdo mucho de qué paso esa noche, mis recuerdos están algo borrosos. Unas semanas antes empecé un curso intensivo de terapia para mi trastorno obsesivo-compulsivo, y todavía estaba algo sensible ese día. Me fui a casa y pedí comida para llevar. Si me hubiera quedado, creo que la noche no habría terminado nada bien", ha confesado ahora a su paso por el podcast 'Phone A Friend'.