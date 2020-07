SHOWBIZ • 20 Jul 2020 - 03:20 PM

En septiembre del año pasado la madre de Ellie Goulding, Tracey, era la viva imagen de la felicidad mientras entraba en la iglesia de York en la que su hija iba a contraer matrimonio con Caspar Jopling ante una lista de invitados que incluía a las princesas Eugenia y Beatriz, y a celebridades como Katy Perry y su prometido Orlando Bloom, el cantante James Blunt o la actriz Sienna Miller.

Sin embargo, entre ese día y este verano protagonizaron un desencuentro sobre el que la cantante no ha querido dar demasiado detalles para no enfadar aún más a Tracey, pero que ha provocado que dejen de hablarse.

"Resulta muy frustrante, porque la verdad es que me gustaría mucho poder hablar de ello contigo, pero la última vez que saqué a relucir su nombre con la prensa adoptó una actitud muy amenazante. Hablar de ella fue un desastre. No he vuelto a ver a mi madre desde mi boda el año pasado", ha confesado en una entrevista al periódico The Independent.

Ellie creció en el seno de un hogar humilde junto a su madre y sus tres hermanos después de que su padre se marchara de casa cuando ella tenía tan solo cinco años. La artista está convencida de que sus problemas familiares no tienen arreglo, al menos no uno que ella pueda imaginar, y ha acudido a un montón de terapia por este mismo tema.

"Creo que muchas mujeres tienen una relación difícil con sus madres y nos resulta muy duro hablar de ello abiertamente", ha opinado. "Hoy mismo he estado charlando con otra mujer que no mantiene ningún tipo de contacto con la suya y eso le ha afectado profundamente. Espero que algún día yo pueda desahogarme y quitarme este peso de encima, pero por el momento sé que sale a la luz a través de mi inconsciente en mi música", ha añadido.