La socialité Ana Boyer, hija de Isabel Preysler y el malogrado exministro Miguel Boyer, espera su segundo retoño junto a su marido Fernando Verdasco. Ha sido la propia joven quien ha querido dar personalmente la noticia a su revista de cabecera, ¡Hola!, que por supuesto le ha dedicado la portada de su edición física publicada este miércoles.

La hermana de Enrique Iglesias ha contado emocionada que está de cuatro meses y, en consecuencia, que su bebé llegará al mundo el próximo mes de diciembre. El pequeño o la pequeña se convertirá rápidamente en el mejor compañero de juegos y travesuras de Miguel, su hermanito mayor y primogénito de la pareja.

Ana también ha explicado a la publicación que sus primeras semanas de embarazo fueron algo molestas pero que, asimismo, se siente afortunada al haber pasado esa etapa en su casa y no viajando por el mundo junto al astro del tenis, como es costumbre en ella.

"He tenido suerte porque he podido estar tranquila, en casa, durante las primeras semanas de embarazo, que son las más incómodas. Ahora me siento bien, estoy en el mejor momento", ha señalado en su conversación.

Por cierto, hace solo unos días Ana compartía con todos sus seguidores de Instagram una imagen que revela lo mucho que ha crecido su hijo mayor en los últimos tiempos. Miguel, cuyo nombre supone un emotivo homenaje a su abuelo materno, disfrutó con su madre de una divertida jornada de piscina el pasado sábado y dejó patente que, a sus quince meses, no ha hecho otra cosa que intensificar su carácter adorable.