22 Jul 2020

La madre de Ellie Goulding, Tracey, no ha dudado en responder públicamente a los comentarios poco halagadores que de ella hizo su famosa hija en su última entrevista, publicada esta misma semana en el diario The Independent.

En conversación con otro medio británico, el tabloide Daily Mail, la progenitora de la artista ha reconocido que lleva más de un año sin ver a la intérprete, admitiendo así una de las revelaciones que hizo la cantante con sus impactantes declaraciones, pero ha negado tajantemente la principal acusación que esta le dirigió: la de que hacía gala de un comportamiento "amenazante" y agresivo con los suyos.

Tracey reconoce sentirse muy "consternada" ante las palabras de Ellie y ante la forma en que esta habría decidido airear los 'trapos sucios' de su familia con la prensa: "Estoy consternada, la verdad es que no sé muy bien qué decir. No soy el tipo de persona que ella ha descrito y no comprendo de dónde ha salido la palabra amenazante", ha explicado.

Aunque reconoce que su relación con Ellie no es ideal y no muy propia de la que deberían mantener una madre y una hija, al mismo tiempo Tracey ha afeado a la estrella de la música su actitud y, sobre todo, unos reproches que no entiende ni considera justos. "Espero que se haya malinterpretado o sacado de contexto lo que ha dicho, porque nada en mí es amenazante", ha sentenciado.