En el único comunicado que ha emitido hasta la fecha acerca de las polémicas declaraciones que ha realizado Kanye West en los últimos días, tanto en Twitter como en su primer mitin presidencial, Kim Kardashian hacía hincapié en que no pensaba hablar públicamente de un asunto tan delicado por respeto a la privacidad de su marido y a la de los cuatro hijos que tienen en común.

De hecho, la celebridad habría vetado cualquier trama argumental que hiciera alusión a los problemas mentales del rapero o a su prole en el programa de telerrealidad 'Keeping Up With the Kardashians', que tradicionalmente ha venido documentando los escándalos de su familia sin demasiados filtros o paños calientes.

Según desvela el portal de noticias Page Six, ahora la celebridad habría recurrido a su hermana mayor, Kourtney, para que se lleve a sus retoños lejos de Los Ángeles. Esta última ha compartido una fotografía en Instagram junto a sus sobrinos North y Saint y sus propios hijos, Penélope y Reign, durante una visita a la Isla Balboa, situada en la localidad californiana de Newport Beach.

"No había vuelto desde que era una niña pequeña y no ha cambiado nada", ha afirmado la primogénita de Kris Jenner en su publicación.