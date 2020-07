SHOWBIZ • 27 Jul 2020 - 09:54 AM

El actor Tom Hanks y su esposa, la también intérprete Rita Wilson, ya son flamantes ciudadanos de la República Griega, según se desprende del anuncio que el propio primer ministro del país, Kyriakos Mitsotakis, ha realizado a través de su cuenta de Instagram junto a una foto que le retrata junto a su esposa y la afamada pareja.

El matrimonio y sus descendientes directos, californianos de nacimiento, han adquirido la nacionalidad helena a raíz de los orígenes griegos de la madre de la artista, Dorothea. Hay que recordar que Rita y Tom son dueños de una lujosa propiedad en la isla de Antíparos y, ahora, también son los flamantes poseedores de sendos pasaportes y documentos de naturalización.

Este curioso proceso para la adquisición de la doble nacionalidad finalizó hace unas semanas y en el marco de las vacaciones de las que Tom y Rita disfrutaron en el país europeo. En la instantánea compartida este lunes por el político, los dos intérpretes aparecen sonrientes y enseñando orgullosos sus nuevos pasaportes.

La noticia viene a cerrar con una nota positiva el semestre tan complicado y estresante que han padecido los dos actores, quienes se infectaron de coronavirus durante una estancia profesional en Australia el pasad marzo y tuvieron que soportar una dura cuarentena marcada por los graves efectos de la enfermedad. Eso explica que, hace unas semanas, el intérprete se pronunciara en estos términos sobre aquellos que no están por la labor de utilizar mascarillas protectoras y adoptar unas pautas básicas de protección sanitaria.

"Estamos hablando de cosas simples, fáciles, si hay alguien que de verdad piensa que no puede hacerlas, lo único que le puedo decir es: 'Debería darte vergüenza'. No seas idiota, ponte a ello y haz lo que te corresponde. Es como cuando conduces: no vayas muy rápido y pon los intermitentes. Dios, es de sentido común", expresaba el oscarizado intérprete en una rueda de prensa.