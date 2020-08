SHOWBIZ • 3 Ago 2020 - 07:26 AM

Clemente Lequio, hijo mayor de Alessandro Lequio, y por tanto, retoño también de la modelo italiana Antonia Dell'Atte, ha recurrido a sus redes sociales para pronunciarse por "primera y última vez" sobre la polémica que han generado las declaraciones que realizó recientemente su progenitora en el programa de Televisión Española 'Lazos de Sangre', asegurando que su vástago no había sido invitado al funeral con el que se despidió al joven Álex Lequio y que nadie del entorno de Ana Obregón se había puesto en contacto con él.

El músico y empresario se ha limitado a decir que su madre nunca mintió sobre este delicado asunto a pesar de que, días antes, en el programa Socialité de Telecinco se cuestionaba la versión de los hechos ofrecida por la veterana maniquí. La presentadora del espacio, María Patiño, aseguraba tener pruebas que demostraban que Ana y Alessandro, padres del malogrado Álex, habían hablado con Clemente sobre el evento y que fue él quien optó por no volar desde Italia debido a los riesgos derivados del coronavirus.

Publicidad

Desafortunadamente, Clemente no ha ido mucho más allá en el comunicado que ha emitido a través de Instagram y se ha negado a ahondar en el tipo de comunicación que mantuvo con su progenitor y con la mencionada Ana en esas semanas tan difíciles. Sin embargo, eso no le ha impedido defender a su madre a capa y espada y, de paso, criticar al programa que la invitó para que se sincerara sin restricciones sobre la trágica pérdida de Álex.

"Me gustaría aclarar dos puntos de manera breve y contundente sin entrar en detalles para que queden zanjados de manera definitiva por mi parte. Primero, mi madre jamás ha mentido en lo que ha dicho en su última aparición televisiva. Mi madre tiene mi total apoyo y me duele ver que sea injustamente atacada, aunque haya podido pecar, una vez más, de su honestidad. Segundo, fue el mismo programa que se aprovechó de manera disgustosa de la muerte de mi hermano para ganar audiencia y no lo contrario. Gracias", reza la breve nota que ha subido a su perfil bajo la descripción: "Primera y última vez que hablo del tema".