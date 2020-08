SHOWBIZ • 5 Ago 2020 - 09:14 AM

La actriz Gwyneth Paltrow, reconvertida hace ya más de diez años en gurú de la moda y la vida saludable gracias a su, por otro lado, polémica firma Goop, se cuenta entre los nuevos inversores de la popular marca de cosméticos Saie, la cual ha ido adquiriendo cada vez más relevancia en la industria por su marcada apuesta por los productos elaborados desde la perspectiva de la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

La bloguera y fundadora de la exitosa empresa, Laney Crowell, ha querido dar públicamente las gracias a la oscarizada intérprete no tanto por su inestimable apoyo financiero, que ha recibido también de corporaciones como Unilever y G9 Ventures, sino también por haber confiado en la calidad de sus productos y en su buen hacer cuando estos fueron, inicialmente, comercializados en exclusiva a través de la página web de Goop.

"Nuestros primeros lanzamientos fueron exclusivos de Goop, así que cuando Gwyneth expresó personalmente su interés por nuestro trabajo, evidentemente me sentí muy halagada y emocionada. Ella entiende el valor de una cosmética saludable, limpia y ecológica. Para nosotros, todos esos adjetivos son muy importantes y definen claramente nuestra propuesta", ha declarado Crowell al medio WWD.

Por otro lado, la emprendedora tiene mucho que agradecer también a la estrella de la comedia Amy Schumer, quien le inspiró a la hora de crear un innovador sistema de comunicación directa con sus clientes basada en el intercambio de mensajes de texto: un tipo de servicio de atención al cliente que, francamente, no se estilaba demasiado en el sector de la moda y la belleza.

"Nuestra interacción con los clientes es de lo más adorable, es otra de nuestras señas de identidad. Me acuerdo de que Amy Schumer puso una vez en Instagram su número de teléfono para que la gente se pusiera en contacto con ella. Vi esa publicación y me pregunté si yo podía hacer lo mismo. Siempre me ha obsesionado la idea de una comunicación sin restricciones y pensé: 'Quiero ser capaz de hacer lo mismo con mi comunidad", ha aseverado.