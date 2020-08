SHOWBIZ • 11 Ago 2020 - 07:57 AM

El cantante de música country Kane Brown ha desvelado a través de sus redes sociales que recientemente vivió una experiencia muy angustiosa en el jardín de la casa que acaba de comprar.

Al poco de mudarse, tuvo la idea de salir a explorar en quad su nuevo terreno de 30 acres situado en una zona boscosa en compañía de uno de sus amigos y no preveía que pudiera tardar más de media hora, pero acabaron perdiéndose y todos sus intentos por orientarse usando el GPS del único teléfono móvil que llevaban encima fueron un fracaso.

La situación se fue volviendo más dramática porque el dispositivo empezó a quedarse sin batería y la temperatura bajó por debajo de los cinco grados centígrados según iba anocheciendo.

Kane, que iba ataviado con unos pantalones cortos y una camiseta muy poco adecuados para ese frío, decidió llamar a uno de sus conocidos que reside en esa misma zona para que acudiera a recogerle porque su amigo había llevado consigo a su hija pequeña.

"El GPS no paraba de llevarnos a acantilados por los que no podíamos bajar con un quad y yo no pensaba dejar a nadie solo, así que llamé a mi última esperanza, Ryan Upchurch, que vive cerca. Su amigo y él me encontraron y rápidamente pasamos de ser tres personas perdidas a cinco", ha añadido con ironía en el largo mensaje que ha publicado en Facebook.

Llegados a este punto, Kane decidió que era hora de llamar a la policía porque la niña que estaba con ellos padecía asma y estaba empezando a asustarse. Sin embargo, antes de que fueran rescatados todavía se llevaron un gran susto porque empezaron a oír disparos y los agentes de policía que estaban buscándoles pensaron que estaban abriendo fuego contra ellos.

Esta historia ha dado pie a bromas de todo tipo entre sus seguidores, y aunque él comprende que puede resultar muy gracioso imaginarle perdido en su propio patio trasero, ha insistido en que cualquiera se habría asustado de encontrarse en su lugar.

"Resulta muy difícil orientarte cuando estás rodeado de una oscuridad absoluta y no puedes ni ver tu propia mano aunque tengas los ojos abiertos, y además estás rodeado de miles de acres que no conoces bien", se ha defendido Kane en un vídeo de Instagram.