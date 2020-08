View this post on Instagram

Amín y yo hemos ido a ver la exposición de Petrit Halilaj en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro. Hemos alucinado con la belleza de esas enormes flores y todos los elementos de la naturaleza evocados. Se respira libertad, cuál pájaro libre que vuela y vuela y vive sin fronteras. La vida de Halilaj ha carecido de este sentimiento durante mucho tiempo por su origen y condición sexual, entre otras cosas. Afortunadamente el arte libera y él es un gran artista. “A un cuervo y los huracanes que, desde lugares desconocidos, traen de vuelta olores de humanos enamorados” Petrit Halilaj 🌷💖 #petrithalilaj #arte #cultura