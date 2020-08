SHOWBIZ • 20 Ago 2020 - 02:31 PM

La actriz Jennifer Garner está claramente encantada con los maravillosos resultados de las clases virtuales de baile a las que se apuntó en pleno confinamiento: un ejercicio de cardio ideal para mantenerse en forma y, además, para divertirse de lo lindo con las curiosas coreografías que incluían sus lecciones.

Como ha explicado la exmujer de Ben Affleck en sus redes sociales, la cada vez más popular aplicación 'HIIT', muy de moda entre las famosas de Hollywood, le ha servido no solo para dar rienda suelta a su carácter más activo y enérgico, sino también para hacer del período de reclusión doméstica uno más entretenido y reconfortante.

"Son las sesiones de deporte más divertidas y felices de mi semana. Todas las mañanas desde que empezó la cuarentena me he sometido a los 'endiablados' ritmos de 'HIIT', y también me he unido ocasionalmente a las clases de los chicos 'guays' para bailar y hacer cardio a lo loco. Y los sábados disfrutamos de 'fiestas de baile' muy entretenidas que, además, sirven para recaudar fondos de cara a diversas causas sociales", ha explicado la estrella de cine en su cuenta de Instagram.

Semejante programación de baile y actividad física semanal le habrá venido muy bien a Jennifer Garner para desconectar estos días de su rumoreado regreso a la soltería. Según el portal de noticias TMZ, la artista habría decidido poner punto final a su discreta relación con el empresario John Miller, al que supuestamente le unían casi dos años de romance, y por motivos que aún no han trascendido.