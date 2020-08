SHOWBIZ • 21 Ago 2020 - 04:07 PM

La rapera Megan Thee Stallion ha querido aclarar qué sucedió exactamente la noche en que recibió un disparo en el pie tras acudir a una fiesta en casa de Kylie Jenner y acabó siendo trasladada al hospital por la policía después de que le dieran el alto al coche en que viajaba.

Hasta ahora ella se había resistido a dar detalles sobre lo ocurrido, pero en su último directo de Instagram ha decidido atajar de una vez por todas los rumores, afirmando que el rapero Tory Lanez fue el responsable de causarle esa herida que le obligó a pasar por quirófano.

Según su versión de los hechos, ambos viajaban en el interior del mismo vehículo con una amiga suya y uno de los guardaespaldas de Tory cuando se desató una discusión por motivos que no ha querido especificar, aunque sí ha insistido en que no tuvo nada que ver con sus supuestos celos hacia Kylie.

Finalmente Megan decidió bajarse del vehículo y marcharse caminando, pero justo entonces él habría empezado a dispararle por la ventanilla del asiento trasero mientras le daba la espalda.

"No me corte con ningún cristal, ni nada parecido", ha afirmado la intérprete, que también ha reconocido que llegó a temer por su vida cuando los agentes se presentaron en la escena de los hechos alertados por los vecinos y le dieron el alto al coche, porque temía verse atrapada en el fuego cruzado.

"No quería que la policía me disparara porque había un tipo con una pistola en el interior".

Megan ha dado a entender que Tory solo estaría tratando de ganar notoriedad a costa de ensuciar su buen nombre.

"Fuiste tú quien me disparó. Y ahora has mandado a tu publicista y a tu gente a hablar con todos esos blogs para contar mentiras sobre mí. Deja de mentir. ¿Por qué lo haces? No lo comprendo. Yo intenté manejar la situación en privado, pero tú no paras de darle bombo", le ha reprochado.

Según la información a la que ha tenido acceso Los Angeles Times, la oficina del fiscal de la ciudad se estaría planteando presentar cargos contra Tory.