La miniserie "Tiger King" ha sido sin duda uno de los grandes éxitos de Netflix este año, y también uno de los más inesperados. Los protagonistas de esta miniserie documental, que sigue la rivalidad entre los propietarios de dos zoológicos para grandes felinos, están dispuestos a rentabilizar a fondo su nueva popularidad, sin importar que uno de ellos, Joe Exotic, se encuentre actualmente en prisión cumpliendo una condena de más de veinte años.

El antiguo criador de tigres, que fue condenado por tratar de contratar a un asesino para matar a su rival Carole Baskin y por traficar con especies exóticas protegidas, ha anunciado ahora el lanzamiento de su propia línea de ropa interior en colaboración con Odaingerous, una compañía afincada en Los Ángeles.

Los diseños incluirán, como no podía ser de otra forma, estampados de tigres e incluso su propio rostro, y saldrán a la venta el 7 de septiembre. Esta no es su primera incursión en el mundo de la moda, ya que el pasado mes de abril lanzó una colección cápsula con los mismos socios que se agotó en cuestión de horas.

Sin embargo, Joe -que ha solicitado un indulto presidencial- no es el único con planes muy interesantes de cara al futuro. Su némesis Carole, a quien él llegó a acusar de asesinar a su segundo marido, será una de las celebridades que participen en la próxima temporada del concurso de baile 'Dancing With the Stars', según se ha confirmado este mismo miércoles.