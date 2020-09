SHOWBIZ • 2 Sep 2020 - 02:35 PM

La noche de los Grammy de 2009 cambió para siempre la vida y la carrera de Chris Brown, no por las dos nominaciones con que partía al inicio de la entrega de premios y que no se tradujeron en galardones, sino por la brutal paliza que le propinó a su entonces novia Rihanna mientras se encontraban a solas en un coche en marcha.

El rapero acabó siendo condenado a cinco años de libertad condicional por asalto y agresión y se le impuso una orden de alejamiento, pese a lo cual los dos se reconciliaron brevemente en 2013 después de que ella pidiera que se modificaran los términos de esa medida cautelar para que pudieran retomar el contacto.

Ahora la diva de Barbados ha desvelado que llevan tiempo trabajando en su amistad y a día de hoy están "muy, muy unidos".

"Hemos recuperado la confianza. Nos queremos y lo más probable es que siempre lo hagamos", ha afirmado en una entrevista al podcast 'Oprah Winfrey's SuperSoul Conversations'. "Y eso no va a cambiar nunca. No es algo que puedas ignorar si alguna vez has estado enamorado".

La cantante define a Chris como su "primer gran amor", y cree que probablemente nunca vuelva a querer a nadie como le quiso a él. Por eso se siente incapaz de seguir adelante con su vida si él es infeliz o está solo. Sin embargo, también ha dejado claro que no están sopesando la posibilidad de darse otra oportunidad como pareja.

"Él tiene una relación, y yo estoy soltera, pero hemos mantenido una estrecha amistad desde que se retiró la orden de alejamiento. Lo hemos conseguido con esfuerzo, poco a poco, y no ha sido fácil, eso desde luego", ha desvelado.

La reconciliación de la intérprete con su padre, Ronald Fenty, con quien apenas se habló durante años, le hizo darse cuenta de que también debía perdonar a su exnovio.

"Pensaba que también odiaba a Chris, pero luego comprendí que era amor, pero desvirtuado. Parecía odio porque eran unos sentimientos feos, de rabia, y se habían contaminado. Y comprendí que debía perdonarle porque aún le quería. En cuanto lo acepté, comencé a vivir de nuevo", ha asegurado.