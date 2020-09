SHOWBIZ • 3 Sep 2020 - 10:19 AM

¡Ahora sí! Aunque la mayor parte del mundo ya daba por sentado que Liam Payne se había comprometido con la modelo Maya Henry después de que la joven fuera vista en las últimas semanas con un impresionante anillo en el dedo anular, el cantante ha querido confirmar de todas maneras la noticia personalmente a su paso por el programa 'Good Morning America'.

"Estamos muy felices", se ha limitado a comentar para agradecer los comentarios de enhorabuena de los presentadores del espacio televisivo.

Publicidad

El antiguo componente de One Direction se ha explayado un poco más a la hora de hablar de la etapa tan feliz que atraviesa actualmente.

"La semana pasada celebré un nuevo cumpleaños, mi hijo va a empezar al colegio hoy por primera vez... Parece que hay muchas novedades en mi vida, lo cual resulta maravilloso", ha añadido para desviar rápidamente el tema de conversación.

Liam se estaba refiriendo, por supuesto, al pequeño Bear, el hijo que tuvo con su expareja Cheryl, con quien a día de hoy mantiene una relación muy cordial basada en el respeto mutuo y en su deseo de ofrecer a su retoño un entorno familiar lo más estable posible.

Su romance con Maya, por otra parte, se confirmó el año pasado, pero los rumores al respecto comenzaron a circular en verano de 2018. En cualquier caso, el hecho de que se planteen pasar por el altar eventualmente vendría a demostrar la seriedad de su noviazgo y echaría por tierra una hipotética reconciliación con Cheryl, a la que el propio Liam hizo alusión -medio en broma, medio en serio- el pasado noviembre, al asegurar que esa posibilidad dependía totalmente de su ex: "No sabría qué decirte sobre ese tema... puede que sí, si ella juega bien sus cartas. Me va a caer una bofetada por decir algo así cuando llegue a casa".