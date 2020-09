SHOWBIZ • 3 Sep 2020 - 08:40 AM

La exluchadora profesional Nikki Bella no ha dudado en aprovechar el famoso podcast que comparte con su hermana Brie, 'The Bellas Podcast', para desahogarse sobre la falta de "ayuda" que estaría marcando sus primeras semanas como madre primeriza. Hay que recordar que la también estrella televisiva debutó en la maternidad a principios del pasado mes de agosto con el nacimiento de su pequeño Matteo.

Por medio de su sincero testimonio radiofónico, la celebridad ha explicado que su prometido y padre de la criatura, el coreógrafo Artem Chigvintsev, ya ha regresado a su trabajo como bailarín y profesor del popular concurso televisivo 'Dancing With The Stars' y que, por tanto, ella no ha tenido más remedio que encargarse casi en solitario de las numerosas tareas que requiere el cuidado de su bebé.

"Artem ha vuelto al programa y me ha dejado sola con Matteo, y debido a las restricciones del Covid nadie puede venir a echarme una mano. Básicamente no tengo ayuda, estoy sola, aunque es verdad que mi hermana [Brie] y su marido Daniel han podido ayudarme de vez en cuando. Han sido maravillosos conmigo", ha desvelado Nikki para, justo a continuación, hacer referencia a uno de los principales desafíos a los que han de enfrentarse normalmente los padres de recién nacidos.

"¿Dormir? Yo ya no sé lo que es dormir. Anoche me quedé toda la noche en vela con Matteo, que además come muchísimo", ha aseverado en la misma conversación.