SHOWBIZ • 4 Sep 2020 - 01:18 PM

Hubo una época en que los dependientes de los populares grandes almacenes de lujo Saks Fifth Avenue le preguntaban a Jane Fonda cada vez que llegaba a la caja para pagar si estaba comprando regalos para sus amigos. "No, es todo para mí", les respondía ella.

Por aquel entonces la legendaria actriz aún estaba casada con su tercer exmarido, Ted Turner, un magnate estadounidense fundador de la cadena de noticias CNN que, en sus ratos libres, disfrutaba acumulando propiedades inmobiliarias.

Publicidad

"Cuando conocí a Ted, tenía seis casas. Cuando me fui, eran 23. Y guardábamos ropa en cada una de ellas, así que yo tenía que comprar al por mayor", ha explicado para justificar esa costumbre de adquirir ropa por duplicado.

Hace un año, la protagonista de la serie 'Grace y Frankie' dijo: nunca más. La última prenda que compró fue un abrigo rojo de Neiman Marcus para usarlo como uniforme en sus protestas en Washington D.C. contra el cambio climático.

"Tengo dos armarios llenos de ropa. Tengo ropa que usaba hace 30 años, y que todavía me queda bien. Esa es una de las ventajas de no engordar demasiado. Y ahora, cuando ya no puedo usar algo, lo vendo", ha explicado en una entrevista al periódico The New York Times.

Esta decisión responde en gran parte a su deseo de abrazar un estilo de vida más sostenible; en los últimos tiempos ha reducido el consumo de carne y pescado, ha eliminado el plástico de su día a día y se ha comprado un coche eléctrico. Hace dos semanas también se deshizo de cuarenta de los cincuenta pares de vaqueros que poseía porque no le daba tiempo a ponérselos todos.